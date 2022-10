“Youz Officina”, dall’Ufficio Giovani del Comune di Modena un supporto per il bando

I giovani modenesi interessati a presentare domanda di contributo a “Youz Officina”, il bando promosso dalla Regione che ha l’obiettivo di dare sostegno economico a iniziative progettate appunto da giovani, e rivolte ai ragazzi e ragazze da 14 a 35 anni, per rispondere alle sfide sociali più importanti e per contrastare fenomeni di disagio, possono ottenere un supporto dal Comune di Modena.

L’Ufficio giovani di via Galaverna è infatti a disposizione per un confronto sulle proposte da candidare all’avviso pubblico dell’amministrazione regionale, in scadenza il 3 novembre, che messo a disposizione 644mila euro, assegnati dal Ministero delle Politiche giovanili, per lo sviluppo di progetti incentrati su percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale, su laboratori artistici e musicali e per l’accesso, gratuito e libero, alle attività sportive e formative sul territorio, anche con l’obiettivo di valorizzare e sviluppare la rete dei centri e degli spazi di aggregazione giovanile. Per informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo giovanna.rondinone@comune.modena.it oppure telefonare al numero 059 2032882.

“La novità rappresentata dal bando – commenta l’assessore comunale alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi – consiste nell’attribuire un sostegno finanziario a iniziative dei giovani e rivolte ai giovani, incoraggiando in questo modo sia i singoli individui sia le realtà associative. Il progetto regionale, quindi, è in linea con le progettualità e le azioni che il Comune di Modena intende favorire e promuovere per le giovani generazioni, sintetizzate nel documento delle Linee di indirizzo delle Politiche giovanili del Comune di Modena, e costituisce un’ulteriore spinta al protagonismo giovanile”.

Il bando “Youz Officina” è stato attivato in risposta alle richieste dei giovani partecipanti a Youz 2021 – Generazione di idee, il primo Forum Giovani ideato e realizzato in Emilia-Romagna e promosso dalla Regione per dare loro supporto, che ha fatto tappa anche a Modena nell’ambito di un percorso itinerante. Possono presentare domanda le associazioni giovanili con un direttivo per la maggioranza under 35 e con sede in Emilia-Romagna, gruppi informali composti da almeno sette giovani under 35 per la maggior parte residenti o domiciliati nel territorio regionale e gruppi informali insieme ad associazioni con sede in Emilia-Romagna. La candidature devono essere inoltrate online attraverso la piattaforma regionale telematica Elixforms disponibile al portale www.giovazoom.emr.it. Tra i criteri di valutazione l’efficacia del progetto e il suo impatto sul territorio, la creatività e il grado di innovatività, la sostenibilità a medio e lungo termine.

I progetti finanziati contribuiranno alla valorizzazione e allo sviluppo della rete di associazioni e gruppi informali e potranno essere realizzati con il coinvolgimento di soggetti pubblici o privati, con sede anche al di fuori della regione.