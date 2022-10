Servizi di facilitazione digitale offerti dal Comune di Formigine

In un mondo sempre più digitale, è importante stare al passo con i tempi ed è compito anche delle amministrazioni locali fornire ai cittadini gli strumenti per riuscirci nel modo adeguato. È in questa direzione che si inseriscono i servizi di facilitazione offerti dal Comune di Formigine, impegnato nell’ambito delle azioni dell’Agenda digitale.

Tra i servizi più attivi si trova sicuramente lo Sportello SPID, attivato dal Comune in collaborazione con Lepida ScpA presso lo Sportello del Cittadino nel quale è possibile recarsi per le operazioni di identificazione che permettono di ricevere l’identità digitale. Si tratta, nello specifico, del sistema di accesso utile per fruire di tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione a livello nazionale: iscrizioni a scuola e richieste di servizi mensa e trasporto scolastico, fascicolo sanitario elettronico, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate per richieste, ad esempio, di misure catastali, Portale dell’Automobilista per il rinnovo della patente, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per richieste di cambi di residenza senza necessità di passare dall’anagrafe comunale, UniMoRe per iscrizioni e accessi e tanto altro.

La difficoltà iniziale che può scaturire dal tentativo di ottenere l’identità digitale, motivata da motivi di sicurezza e privacy a tutela dei dati sensibili, è sopperita dal Comune in diversi modi.

Lo Sportello del Cittadino, nei primi sei mesi dell’anno in corso, ha effettuato infatti oltre 120 SPID in qualità di facilitatore digitale e almeno il doppio di riconoscimenti de visu presso l’URP.

Un percorso di avvicinamento ai servizi online in cui il Comune è affiancato anche da altre realtà del territorio come l’Università Popolare di Formigine, che organizza “Internet per i cittadini”, ciclo di quattro incontri per scoprire e iniziare a utilizzare i nuovi servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione e da altri enti privati, come appunto lo SPID, il Fascicolo Sanitario Elettronico e l’Home Banking.

Gli appuntamenti, in programma presso la Sala Loggia, i lunedì 10, 17, 24 e 31 ottobre dalle 19 alle 20.30, saranno tenuti da Giada Ganna. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria dell’Università Popolare al numero 339 7456902 o alla mail universitapopolareformigine@gmail.com.

Con gli stessi obiettivi, infine, la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione per i residenti le attività di “Pane e Internet” e “Come imparo”, percorsi gratuiti di facilitazione digitale per supportare i cittadini con informazioni e formazione affinché il digitale diventi effettivamente alla portata di tutti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Internet del Comune.