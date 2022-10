A San Felice si parla di baby gang

“Le cosiddette baby gang: un fenomeno da capire” è il titolo della conferenza che si svolgerà a San Felice sul Panaro, giovedì 13 ottobre presso il Pala Round di via Bassoli, alle 20.30. Relatori della serata sono: Mario Paternoster, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Modena, Stefano Covolo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Carpi, Andrea Bilotto, psicologo e psicoterapeuta sistemico e presidente dell’Associazione italiana prevenzione cyberbullismo e sexting, Milena Casalini, sociologa e presidente del Comitato unico di garanzia dell’Ausl di Modena, Cosimo Zaccaria, avvocato penalista del Foro di Modena.

Interverranno per un saluto: Michele Goldoni, sindaco di San Felice sul Panaro, Roberto Butelli, segretario provinciale del Siulp, Mirella Guicciardi, docente Unimore e coordinatrice della Commissione per le pari opportunità del Comitato unitario delle professioni intellettuali, degli ordini e dei collegi professionali dell’Emilia-Romagna. Organizzano il Comune di San Felice e Siulp, in collaborazione con Pro Loco e associazione genitori “Crescere Insieme”, con il contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare e AeC Costruzioni.