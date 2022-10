Proseguono i controlli della Polizia in zona Stazione Storica e via Turri

A Reggio Emilia nei giorni scorsi sono stati svolti specifici servizi di prevenzione e contrasto alla commissione di reati nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti, quali via Turri e via Paradisi. Il servizio è stato coordinato da un funzionario della Polizia di Stato che si è avvalso di pattuglie di questa Questura e di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, nonché del personale del Posto Fisso di Polizia di via Turri. Ai servizi ha partecipato attivamente anche la Polizia Locale.

L’attenzione è stata rivolta ai luoghi adiacenti ai palazzi di via Turri dopo le segnalazioni dei cittadini residenti in questa zona. Complessivamente sono state identificate 105 persone di cui 23 stranieri. 68 i veicoli controllati.

Nell’ambito di questi servizi, è stato rintracciato un trentenne di origini gambiane che, in seguito ai previsti accertamenti, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti di rito, previ accordi con il Consolato Gambiano, è stato dunque accompagnato presso la Polizia di Frontiera di Bologna, e da qui rimpatriato nel Paese di origine.

Fermato e identificato anche un 44enne cinese che da accertamenti in banca dati risultava gravato da un mandato di cattura europea. Il soggetto è stato accompagnato presso gli uffici di questa Questura per procedere con i necessari adempimenti.

I controlli nella zona continueranno anche nei prossimi giorni, tenendo conto delle segnalazioni che giungeranno presso la Questura e presso il Posto Fisso di Polizia di via Turri.