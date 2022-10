Impianto fotovoltaico sul plesso scolastico di Vezzano sul Crostolo

Un nuovo finanziamento da 50mila euro nell’ambito del PNRR consentirà all’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo di realizzare un impianto solare fotovoltaico sulla copertura del plesso scolastico del capoluogo. L’impianto, della potenza di 13 Kw, garantirà la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile migliorando l’efficienza energetica dell’edificio e un consistente risparmio economico.

“Un altro progetto realizzato – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Mauro Lugarini – che conferma le scelte di questa Amministrazione in tema di risparmio energetico, una delle prime questioni affrontate subito dopo il nostro insediamento. L’efficientamento del plesso scolastico di Vezzano è infatti solo l’ultimo degli interventi realizzati in questo ambito: per citarne solo alcuni, negli ultimi tre anni, sono state sostituite le centrali termiche nei principali edifici pubblici, si è passati all’illuminazione a LED nei centri di diverse frazioni del Comune, inclusa Piazza della Vittoria”.

L’intervento sull’edificio scolastico, i cui lavori sono stati affidati, sarà eseguito nei prossimi mesi grazie ai fondi assegnati al Comune di Vezzano sul Crostolo dal Ministero dell’Interno per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni nell’ambito del PNRR e, nello specifico, della missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.