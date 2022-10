“Diversi ma uguali”, il 9 ottobre ai Musei Civici di Reggio per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Domenica 9 ottobre, in tutta Italia, si svolge la nona edizione di F@mu, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Un giorno in cui poter godere dei musei in modo speciale, un’esperienza straordinaria per tutta la famiglia.

Su tutto il territorio nazionale, musei, fondazioni ed esposizioni temporanee si aprono alle famiglie con laboratori, giochi a tema e attività dedicate a questo importante e ormai tradizionale appuntamento.

A Reggio, dalle 10 alle 19 (chiusura posticipata per l’occasione), i Musei Civici saranno animati da laboratori, narrazioni e giochi ambientati all’interno degli spazi trasformati appositamente per un’accoglienza speciale. Il tema della giornata, “Diversi ma uguali”, verrà affrontato anche grazie alla partecipazione di alcuni partner: grazie alla collaborazione con Mondinsieme animeranno la giornata la performance senegalese di Afrodanzalo, le bambine del corso di danza della Scuola Tamil, Luciano Bosi con il suo laboratorio di percussioni KUN TOM PAK TEI DIN; la mattina, Art Factory 33 e Strade Servizio Socio Occupazionale proporranno un laboratorio di disegno e stampa per la creazione di un “Insettario Fantastico”, mentre l’Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi farà scoprire oggetti noti e meno noti a “occhi chiusi”.

Nel pomeriggio, bambini e ragazzi potranno partecipare a un atelier di grafica digitale, curato degli atelieristi di Panta Rei, assistere alla “narrazione–danza” Pinocchio alla rovescia a cura degli studenti del Liceo Moro di Reggio Emilia e divertirsi con la performance di teatro d‘improvvisazione curata da ImproJunior.

Tutte le iniziative sono rivolte a un pubblico 0-99, sono a ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione.

PROGRAMMA

Tutto il giorno

GEMELLI DIVERSI

Esplorazione fra le collezioni alla ricerca di oggetti “uguali ma diversi” a cura dei Servizi Educativi dei Musei Civici

FOTOCOPIAMI!

Fotocontest fra le sale del museo a cura dei Servizi Educativi dei Musei Civici

LEGGéRE STORIE

Angolo relax fra i libri di Didart

MATTINA

dalle 10 alle 12

INSETTARIO FANTASTICO

Laboratorio di disegno e stampa a cura di Art Factory 33 e Strade Servizio Socio Occupazionale

ore 10.00 e 11.30

OGGETTI IMMAGINARI

Laboratorio grafico-tattile a cura di Paola Terranova – Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi

ore 10.30, 11.00, 11.30 e 12.00

KUN TOM PAK TEI DIN. Linguaggi sonori per una comunità senza confini

Laboratorio a percussione di e con Luciano Bosi

ore 12

LIBERTÉ. La gioia dell’indipendenza nella tradizione dell’Africa Occidentale

Performance di musica e danza a cura di Afrodanzalo

POMERIGGIO

ore 15.00 e 17.00

BRATHANATTIAM: BENVENUTI AL MUSEO!

Esibizione a cura delle bambine del corso di danza della Scuola Tamil

dalle 15.30 alle 18.00

QUADRO AL QUADRATO. Crea la tua opera al Museo

Atelier di grafica digitale a cura degli Atelieristi Panta Rei

ore 15.30 e 17.00

SEI UN MITO

Narrazioni e laboratorio sui miti di creazione a cura dei Servizi Educativi dei Musei Civici

ore 16.00

PINOCCHIO ALLA ROVESCIA

Narrazione-danza a cura degli studenti del Liceo Moro di Reggio Emilia

ore 16.30

MOLTI MONDI. Racconti d’incontri

Performance a cura di Improjunior