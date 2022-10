Berardi patteggia per la lite col tifoso del Modena. Ammenda di tremila euro

Verrà chiusa con un patteggiamento la vicenda della lite che Domenico Berardi ha avuto con un tifoso del Modena al termine del match lo scorso 8 agosto.

A seguito dell’accordo tra le parti – informa una nota della Figc – Berardi è stato sanzionato con un’ammenda di tremila euro da devolvere all’Associazione “Polivalente San Vito A.S.D.R.C. E. T.S.”.

Berardi dovrà dar prova alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di aver devoluto tali somme all’associazione nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

Come ricorda la FIGC, al termine della gara Modena – Sassuolo, mentre si trovava nel piazzale antistante l’impianto sportivo teatro dell’evento (lo Stadio Braglia) intento a raggiungere a piedi la propria autovettura per allontanarsi dallo stadio, Berardi avrebbe tentato di aggredire fisicamente un tifoso della squadra ospitante che al momento, unitamente ad altri supporters, aveva insultato pesantemente sia lui che la sua famiglia, non riuscendo nel proprio intento solo per il pronto intervento di un tesserato del Modena e di alcuni addetti alla sicurezza che lo avevano fermato, allontanandolo di forza.