“Dove non appoggi lo sguardo”, sabato a Villa Giacobazzi laboratorio ceramico e talk

In occasione della Giornata del Contemporaneo 2022, nell’ambito del progetto artistico per le pari opportunità a cura dell’artista Angela Grigolato, promosso dal Comune di Sassuolo in collaborazione con il Circolo Culturale Artemisia, si svolgerà sabato prossimo, 8 ottobre a partire dalle ore 15,30 a Villa Giacobazzi, il laboratorio “Dove non appoggi lo sguardo, pratiche femminili di conoscenza e cura del patrimonio naturalistico locale”.

Durante il laboratorio ceramico condotto da Angela Grigolato i partecipanti verranno guidati nella realizzazione di vasetti in argilla cruda, che richiameranno il lavoro delle antiche raccoglitrici e saranno esposti all’interno della mostra finale del progetto

«Dove non appoggi lo sguardo». A seguire un talk con l’artista sul progetto e la sua fase conclusiva.

La partecipazione al laboratorio è gratuita ma con iscrizione obbligatoria al seguente indirizzo email: dovenonappoggilosguardo@gmail.com