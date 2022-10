Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 5 ottobre 2022

In prevalenza sereno o poco nuvoloso ma con foschie e banchi di nebbia sulle zone di pianura durante le prime ore del giorno, in dissolvimento durante la mattina. Temperature minime senza variazioni significativi nei centri urbani, con valori attorno a 13/14 gradi, in calo nelle aree rurali con valori prossimi a 10 gradi. Massime stazionarie con valori compresi tra 21/23 gradi della costa e 24/25 gradi delle zone interne. Venti deboli di direzione variabile, tendenti a divenire orientali nel pomeriggio e meridionali nella sera. Mare poco mosso.

(Arpae)