Elena Carletti è la nuova vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia

Ufficializzato questa mattina il cambio alla vicepresidenza della Provincia di Reggio Emilia: Elena Carletti, consigliera provinciale dal 2014 con delega a Mobilità e Trasporti, Ambiente e Transizione ecologica, subentra a Ilenia Malavasi nel ruolo di vicepresidente della Provincia. La Malavasi, entrata in Parlamento in seguito ai risultati delle elezioni dello scorso 25 settembre, era decaduta da consigliere provinciale nel momento in cui il 18 agosto, erano divenute definitive le sue dimissioni da sindaco di Correggio, indispensabili per potersi candidare alla Camera dei deputati.

Carletti, siede in Consiglio provinciale tra i banchi di Insieme per la Provincia di Reggio Emilia, la lista che sostiene il presidente Giorgio Zanni. Dal 2014 è sindaca di Novellara e, oltre alla vicepresidenza, avrà la delega a Scuola, Formazione e Università, Edilizia scolastica.

Cambia anche la delega di Francesca Bedogni, sindaca di Cavriago, che a Cultura, Sociale e Fragilità aggiunge ora anche Associazionismo e Terzo settore.