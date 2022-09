Roller Hockey, derbyssimo ritorna al PalaRegnani: è ora di Scandiano-Correggio

Sabato alle 18 ritorna lo Scandiano al PalaRegnani e la partita è tra le più importanti della stagione. Si gioca il derbyssimo contro Correggio che quest’anno assume un altro aspetto rispetto a quello dell’anno scorso perchè si tratta del derby tra le due prime squadre, quindi un incontro che vale tanto per la provincia reggiana.

In questa fase della qualificazione alla Coppa Italia, non c’è grande differenza tra i club e ben quattro squadre sono appaiate a tre punti, ma in ottica della classifica finale e la qualificazione per le prime due per il turno successivo, ogni gara rappresenta un importante cartina tornasole per lo stato di salute. Federico Zambelli, preparatore atletico, nella nostra consueta intervista pre-gara, ci illustra lo stato di salute del team: “I problemi principali sono di Roca che sta piano piano recuperando dal problema fisico occorso nelle settimane scorse e la gestione è precisa per non aggravare la situazione. Uva ritorna dal suo europeo e dovremo valutare le condizioni per il ritmo imposto nella settimana scorsa”

Proprio Alessandro Uva è il protagonista che è mancato nelle prime gare, ma in Nazionale ha conquistato un bronzo, il secondo bronzo con la Under 17 dopo quello di un anno fa in Portogallo. A Noia (Spagna) ha vinto anche un trofeo come uno dei cinque migliori atleti del torneo, una grande soddisfazione personale ma anche di tutto l’hockey rossoblu. Il Correggio presenta una squadra molto simile a quella incontrata la stagione scorsa, che Scandiano ha battuto in entrambe le occasioni (2-1 e 3-7), ma si è rinforzata con quattro elementi, il cileno Tudela dall’A1, Biancucci dal Grosseto, Cunegatti da Valdagno e Pavan dal Montecchio. Comunque una squadra giovane, quella guidata dal cileno Jara, che ha già conquistato i primi tre punti battendo l’Azzurra Novara per 6-4, dove si è contraddistinto Alessio Caroli autore di 4 reti, mentre le altre due reti sono stati realizzate da capitan Tudela e Cunegatti.

La partita sarà trasmessa in diretta sul nuovo canale youtube della Federazione www.youtube.com/FISRHockeypista con la voce di Sandro Rainieri.

Inizio ore 18 al PalaRegnani con entrata gratuita: l’arbitro sarà Mario Trevisan di Viareggio.

I convocati rossoblu: il numero 10 Filippo Dimone e 1 Matteo Vecchi in porta; con il numero 5 Nicolò Busani, il 6 Andrea Stefani, il 7 Davide Deinite, il 9 Alex Roca, il 19 Peter Ehimi, il 29 Lorenzo Barbieri, il 75 Alessandro Uva, il 3 Iacopo Vivi