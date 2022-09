PuliAmo Vignola! con gli studenti delle classi prime dell’Istituto Levi

Per tre giorni consecutivi, accanto ai volontari, ci saranno anche alcune centinaia di studenti dell’Istituto Levi ad aiutare nella cura di alcune aree lungo il fiume di Vignola. Si tratta di un innovativo progetto di accoglienza degli studenti delle classi prime messo a punto dai docenti dell’Istituto Primo Levi che, in collaborazione con il Comune, aderiscono a “PuliAmo Vignola!”, il progetto di comunità per il decoro e la cura della città.

Tre, come detto, le uscite programmate: martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre. Ritrovo dalle ore 9.00 in piazza dei Contrari dove verranno consegnate ai ragazzi e ai loro docenti pettorine, guanti e pinze. Nel primo giorno i giovani si concentreranno nella zona del parcheggio di via Zenzano, le altre due giornate imboccheranno il percorso Sole in direzione del Centro nuoto.

“Come Amministrazione siamo particolarmente soddisfatti di questo interesse dimostrato dalla scuola al nostro progetto di comunità – conferma l’assessore al volontariato del Comune di Vignola Luca Righi – In questi tre giorni, aspettiamo all’incirca 300 ragazzi che, in modo concreto, verranno responsabilizzati rispetto alla cura del proprio territorio. Ringrazio la scuola che ha deciso di adottare questa modalità come progetto di accoglienza delle classi prime”.