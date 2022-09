Distretto di Sassuolo, da lunedì 3 ottobre la campagna vaccinale si trasferisce al Punto Prelievi

Dopo la chiusura del Puv di Fiorano, ospitato all’interno del Diagnostic Center messo generosamente a disposizione da Ferrari, la campagna vaccinale anti-Covid del Distretto si sposta da lunedì 3 ottobre presso il Punto Prelievi di Sassuolo in via Ruini 2 (al piano terra della palazzina dei Poliambulatori adiacente all’ospedale).

Gli orari saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, il sabato dalle 9 alle 12.

Nei giorni scorsi, in occasione della chiusura del Puv, la Direzione dell’Azienda USL di Modena ha ringraziato Ferrari per l’impegno e il grande senso disponibilità dimostrato nei confronti del territorio. In oltre un anno e mezzo di attività, presso il Punto vaccinale di Fiorano sono state somministrate oltre 250mila dosi di vaccino.

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale sono consultabili alla pagina: www.ausl.mo.it/vaccino-covid.