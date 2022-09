Chiusure notturne programmate in A1 tra stasera e martedì

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 30 settembre, alle 6:00 di sabato 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni (verso Milano e Bologna) e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o di Campogalliano, sulla A22 Autostrada del Brennero.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Virgilio, SS9 Via Emilia, SS722, Viale Trattati di Roma, per rientrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia.