Venerdì 30 settembre la cerimonia di proclamazione dei Dottori e delle Dottoresse di Ricerca Unimore

Ad aprire il programma modenese della Notte della Ricerca di Unimore sarà, come di consueto, la Cerimonia di proclamazione dei Dottori e delle Dottoresse di Ricerca, con il conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa in “Clinical and Experimental Medicine (CEM) Medicina clinica e sperimentale” al Prof. Gregory Yoke Hong Lip (Università di Liverpool e Università di Aalborg in Danimarca).

L’appuntamento è venerdì 30 settembre alle ore 18.30 nell’Aula Magna del Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Via del Pozzo, 71 – Modena).

Saranno presenti il Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro, il Sindaco del Comune di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’Assessora con delega alla Educazione, Conoscenza, Città Universitaria e Sport del Comune di Reggio Emilia Raffaella Curioni.

Dopo la lettura delle motivazioni per il conferimento del Dottorato di Ricerca, che sarà affidata al Prof. Michele Zoli e la Laudatio del Prof. Giuseppe Boriani, si terrà la Lectio Magistralis del Prof. Gregory Yoke Hong Lip (in collegamento).

La cerimonia proseguirà con l’intervento di tre Dottori/esse di Ricerca di diverse macroaree scientifiche (Daire James Corrigan, Roberto Gatti e Veronica Rivi) seguita dalla proclamazione ufficiale di tutti i Dottori e le Dottoresse di Ricerca e dal lancio del tocco finale.