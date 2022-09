Campogalliano, ventunesima edizione de “I piatti della Bilancia”

Da sabato 1 a lunedì 31 ottobre è in programma la storica rassegna gastronomica “I piatti della Bilancia” che coinvolge alcune attività di ristorazione del territorio. Ente promotore dell’iniziativa è il Museo della Bilancia, protagonista, per tutta la durata della manifestazione, non solo di divulgazione scientifica ma anche di promozione culturale e culinaria.

Giunta alla sua ventunesima edizione, la rassegna permetterà di gustare tipici menù locali ispirati all’equilibrio degli elementi stagionali e ai sapori del territorio. I piatti saranno serviti al prezzo di 38 euro, comprensivo di acqua, vino e caffè (elenco menù e contatti delle attività convenzionate su www.museodellabilancia.it). La consumazione all’interno dei locali selezionati consentirà, inoltre, di accedere gratuitamente al Museo per una visita all’insegna dell’esplorazione scientifica, culturale e storica.

“Si tratta di un appuntamento ormai molto atteso – commenta il direttore del Museo Maurizio Salvarani – che cammina parallelamente alle attività museali di ottobre. Il tema dell’armonia e dell’equilibrio dei sapori, infatti, richiama a concetti che stanno alla base, anche iconografica, dei sistemi di pesatura”.

La rassegna, parte del più ampio cartellone di eventi denominato “Giorni della bilancia”, che comprende tutte le iniziative culturali autunnali curate dal Museo, si arricchisce quest’anno di un’attività di ristorazione posta fuori dal territorio comunale. Oltre, infatti, alla partecipazione locale del ristorante Laghi e dell’Osteria Emilia, il circuito 2022 comprende anche l’agriturismo Centofiori, situato a Marzaglia, frazione del Comune di Modena.