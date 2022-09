Montale, ecco lo sportello di frazione

A Montale nasce lo sportello di frazione, un nuovo servizio rivolto alla comunità attraverso il quale i cittadini montalesi possono condividere criticità o proposte sul territorio in cui abitano.

Due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, il consigliere comunale con delega agli argomenti afferenti la frazione di Montale Lauro Fontanesi sarà disponibile a incontrare i cittadini presso la sala del Centro civico di via Zenzalose a Montale, previo appuntamento, nella fascia oraria dalle 15 alle 19.

“Lo sportello – precisa Fontanesi – vuole essere un’opportunità in più per i cittadini di Montale per portare all’attenzione dell’Amministrazione nuove idee, bisogni e problematiche legate a un territorio in grande espansione. Il mio compito sarà quello di raccogliere gli stimoli e portarli all’attenzione dell’Assessore di riferimento o dell’Ufficio competente. Su Montale l’Amministrazione sta investendo tanto e siamo convinti che attraverso l’ascolto delle persone che vivono il territorio possa arrivare un prezioso contributo allo sviluppo della frazione”.

Per prenotare un appuntamento con il Consigliere Fontanesi è possibile telefonare al 348-2489130 o inviare una mail a l.fontanesi@comune.castelnuovo-rangone.mo.it.