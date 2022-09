Consiglio Provincia Reggio Emilia, Andrea Barozzi subentra a Ilenia Malavasi

Ufficializzato ieri pomeriggio in Consiglio provinciale l’ingresso – tra i banchi di Insieme per la Provincia di Reggio Emilia, la lista che sostiene il presidente Giorgio Zanni – di Andrea Barozzi al posto di Ilenia Malavasi. La Malavasi, che due giorni prima era invece entrata in Parlamento, era decaduta da consigliere provinciale nel momento in cui, il 18 agosto, erano divenute definitive le sue dimissioni da sindaco di Correggio, indispensabili per potersi candidare alla Camera dei deputati.

Andrea Barozzi, che tra pochi giorni compirà 38 anni, lavora alla Casalgrande Padana come impiegato commerciale estero ed è consigliere comunale a Baiso, dove è stato eletto con la lista civica di centrosinistra “Baiso insieme”, e – in tale veste – anche presidente del Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia.