Ladri in azione nella notte in un negozio di abbigliamento e in un bar a Novellara

Attorno 4.00 di questa notte, su richiesta della locale Centrale Operativa di Guastalla, una pattuglia della Stazione di Campagnola Emilia, è intervenuta presso un negozio di abbigliamento sito in via Vittorio Veneto a Novellara, dove era stato consumato un furto. I militari hanno accertato come ignoti, dopo aver infranto la vetrina di una porta secondaria, avevano asportato abbigliamento maschile (giacche e scarpe) per una valore complessivo di circa 1.800 euro.

Attorno alle ore 5.00 di oggi una pattuglia della Stazione di Campagnola Emilia è intervenuta in un bar di via Montegrappa, sempre a Novellara, dove ha accertato che ignoti, dopo aver forzato una finestra sul retro entravano nel locale asportando la macchina macina caffè del valore di circa 3000 euro. Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri di Novellara.