Alma Mater Fest: una festa di benvenuto lunga sei giorni

La festa di benvenuto dell’Università di Bologna, Alma Mater Fest, si svolgerà da mercoledì 5 a lunedì 10 ottobre a Bologna e nei Campus della Romagna. Un’edizione lunga sei giorni e, dopo gli ultimi due anni di restrizioni, finalmente solo in presenza, per permettere all’Ateneo di presentarsi e accogliere al meglio le studentesse e gli studenti, che avranno la possibilità di confrontarsi, condividere, socializzare, conoscere dal vivo gli ospiti e i personaggi che l’Unibo ha coinvolto.

L’evento, organizzato dall’Università di Bologna in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo Bologna – CUSB, prevede iniziative dalla mattina alla sera, in vari luoghi dell’Università e della città, a Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, spaziando tra talk e spettacoli teatrali e musicali, visite guidate e camminate culturali, lezioni, competizioni sportive, giochi e momenti di condivisione e socializzazione.

A Bologna l’evento inaugurale, mercoledì 5 ottobre, si svolgerà a partire dalle 18, a Palazzo Poggi, dove le studentesse e gli studenti avranno la possibilità di visitare le sale storiche e i Musei Universitari, incontrare il Rettore Giovanni Molari e la Governance di Ateneo, vedere e conoscere da vicino uno dei luoghi chiave dell’Università di Bologna.

I temi portanti della sei giorni saranno l’importanza del sapere e della parola, il clima e l’ambiente, i diritti umani, la memoria e la storia, grazie al coinvolgimento di docenti, studenti, alumni ed esperti nelle varie iniziative.

Si potranno scoprire i palazzi che hanno segnato la storia della città nei secoli, curiosare tra le vie e gli edifici, conoscere le grandi protagoniste dell’Alma Mater, partecipando alle Visite guidate & Itinerari, organizzati in collaborazione con Unibocultura. Tra le visite in programma, quella presso la Sala d’aspetto della Stazione ferroviaria di Bologna Centrale, nei luoghi della memoria della strage del 2 agosto 1980 (giovedì 6 ottobre, alle 9.30).

Si avrà l’occasione di riflettere su grandi temi come la scienza, i diritti umani, il clima, la politica seguendo le Lezioni Magistrali di esperti come Ruggero Rollini, chimico e comunicatore della scienza, Marco Balboni, prof. Unibo esperto di diritto internazionale, Piero Bevilacqua, scrittore e storico, Gianfranco Pasquino, già docente Unibo e politologo, Filippo Briguglio, prof. Unibo esperto di diritto romano.

I dibattiti in programma affronteranno vari temi, tutti di estrema attualità, dal cambiamento climatico al cibo fino alla violenza di genere, e vedranno al centro della scena nomi illustri di Ateneo, ma anche testimoni ed esperti chiamati a riflettere insieme alle studentesse e agli studenti.

Il prof. Emerito dell’Alma Mater e chimico Vincenzo Balzani dialogherà di energia e futuro con la Prorettrice Vicaria Simona Tondelli; i meteorologi Serena Giacomin e Carlo Cacciamani rifletteranno con il prof. Unibo e geologo Federico Fanti sul ruolo della formazione scientifica per uno sviluppo sostenibile. Si parlerà anche del rapporto tra medicina e comunicazione con i docenti dell’Alma Mater Pierluigi Viale e Giovanna Cosenza e di carriere alias con la vice sindaca Emily Clancy.

Non mancherà un focus sulla violenza di genere in una tavola rotonda che sarà anche l’occasione per presentare lo Sportello Unibo contro la violenza di genere (lunedì 10 ottobre alle 16), mentre gli studenti di ingegneria dialogheranno con Sonia Bonfiglioli (Presidente Gruppo Bonfiglioli) e Claudio Domenicali (Amministratore Delegato Ducati Motor Holding), moderati dal prof. Davide Moro (Presidente della Scuola di Ingegneria), condividendo la loro esperienza formativa e professionale, le motivazioni della scelta del corso di studio, le difficoltà e soddisfazioni durante gli anni dell’università, l’impatto con il mondo del lavoro, le difficoltà del ruolo attuale (venerdì 7 ottobre, alle 16).

Approfondimenti, dibattiti ma anche divertimento e spettacoli: venerdì 7 ottobre, alle 20.30, si giocherà con OPEN MIC presso la Scuderia Future Food Living Lab (Piazza Verdi), il gioco che permette a qualsiasi artista (musicista, cantante, comico, attore…) di esibirsi per otto minuti, iscrivendosi gratuitamente alle 19.30 alla Scuderia, dove ci sono in programma anche due serate (sabato 8 e domenica 9 ottobre, alle 21) che vedranno salire sul palco alcuni docenti-musicisti Unibo che si esibiranno con i loro gruppi musicali; venerdì 7 ottobre, alle 21, al DamsLab si svolgerà lo spettacolo PINOCCHIO, il progetto di Babilonia Teatri e Gli amici di Luca. Il primo giorno di Alma Mater Fest, mercoledì 5 ottobre, alle 21, in Cineteca sarà proiettato il capolavoro restaurato di Alfred Hitchcock, THE LODGER. Gran finale lunedì 10 ottobre, con il Dj set di MissMoneyPenny: si ballerà in Piazza Lucio Dalla a partire dalle 20 (evento in collaborazione con DiMondi Festival).

Tra i protagonisti della festa, anche lo sport: tornei, esibizioni, prove gratuite aperte a studenti e studentesse per tutta la sei giorni, con le finali previste lunedì 10 ottobre al Palacus. Torna anche l’appuntamento con l’eSports: le finali della terza edizione del CUSB eSports Tournament, che prevede qualifiche online a cui è già possibile iscriversi, si svolgeranno in Piazza Lucio Dalla (lunedì 10 ottobre a partire dalle 10.00). I migliori si sfideranno a bordo di 8 simulatori di guida delle Lamborghini SuperTrofeo, equipaggiati con Assetto Corsa; per FIFA su due postazioni dedicate in collaborazione con il Bologna FC. Tutto questo sarà a disposizione del pubblico, che potrà provare le Lamborghini sulle piste virtuali e partecipare alle partite di calcio virtuale: chi sarà il nuovo campione?

Lungo la sei giorni tante le iniziative organizzate in collaborazione con ER.GO – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori: dalle iniziative musicali organizzate presso Scuderia Future Food Living Lab ai tour per far conoscere agli studenti i luoghi del Diritto allo Studio, passando per i food-lab dedicati a tagliatelle e ragù (aperti anche agli studenti internazionali) fino alle tante inaugurazioni e visite nei Campus della Romagna.

L’evento di chiusura, aperto agli studenti, alla comunità di Ateneo e all’intera cittadinanza, si svolgerà lunedì 10 ottobre alle 18.30 in Aula Magna Santa Lucia: con il Rettore Giovanni Molari e l’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi si parlerà di “Sport, cittadinanza e nuovi italiani”: lo sport, quale fattore di aggregazione e di inclusione, può superare anche le barriere legate alla cittadinanza? Nel corso del dibattito alcuni atleti e atlete porteranno la loro testimonianza sportiva e personale: Pamela Malvina, pugilessa; il mezzofondista Yeman Crippa, che racconterà il suo recente oro europeo nei 10.000 metri; Dmytro Klyuchnyk, cestista CUSB; Massimo Antonelli, ex guardia della Virtus Bologna e fondatore di Tam Tam Basketball, un progetto sociale, sportivo e di ricerca.

Alma Mater Fest è un progetto dell’Università di Bologna sviluppato in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo Bologna – CUSB, con il supporto e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini. Partners della manifestazione sono Macron e Technogym. Contribuiscono al successo dell’iniziativa Biblioteca Sala Borsa, Bologna Welcome ed ER.GO.

Sul sito programma completo per Bologna e le sedi dei Campus.