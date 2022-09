Mercoledì 28 settembre un open day per presentare i servizi della Biblioteca Crovi nella sede di via Sozzi

Dal 1 agosto la Biblioteca Comunale “Raffaele Crovi” ha trovato una nuova sede temporanea nella sede della scuola Bismantova in via Sozzi, a seguito dell’importante evento di riqualificazione del Centro Culturale Polivalente di via Roma per la realizzazione delle Officine della Creatività.

La Biblioteca ora è collocata in ambienti resi accoglienti e perfettamente adeguati a fornire tutti quei servizi che l’hanno resa una tra le più vivaci e attive del territorio provinciale. Per presentare tutti i propri servizi in modo coinvolgente, la Biblioteca ha organizzato un open day che mercoledì, 28 settembre, proporrà per l’intera giornata attività e laboratori.

“Se un giorno d’autunno in biblioteca…” è il titolo della giornata: si partirà con un Mattino ideale, dalle 9 alle 11, durante il quale il personale della Biblioteca illustrerà gli spazi della nuova sede. Tra un caffè e una brioche offerti ai presenti, verrà raccontato come sono stati suddivisi gli ambienti, come sono articolate le sezioni, dove poter trovare i libri e gli altri documenti multimediali disponibili al prestito e alla visione.

Dalle 16 alle 18.30, sarà un Pomeriggio visionario, con un laboratorio creativo a cura di Luciano Pignatti per bambini dai 6 ai 10 anni: saranno realizzati burattini con materiali di riciclo. Alle 17 lettura e laboratorio anche per i bambini dai 3 ai 5 anni, ispirato all’albo illustrato La carota gigante. Al termine merenda per tutti i bimbi e un piccolo omaggio a tema.

In serata, dalle ore 21, sarà di scena un Notturno letterario: letture tratte da Notturno indiano di Antonio Tabucchi, interpretate da Fabio Gaccioli ed Eleuthera Teatro. Le letture saranno accompagnate da degustazioni di vini a cura della Vineria indipendente di Felina e sottofondo musicale a cura di Luca Guerri.

La sede della Biblioteca in via Sozzi propone tutti i servizi legati al prestito di libri e materiali multimediali (anche attraverso il servizio interbibliotecario provinciale), le postazioni internet, una bella e attrezzata sezione 0 – 6 anni. Ulteriori opportunità nasceranno anche dalla collocazione all’interno di un Istituto Scolastico importante, con il quale è possibile costruire progetti e collaborazioni.

Per quanto riguarda la Sala Studio, un servizio molto apprezzato in particolare dai giovani e studenti universitari, questa è stata collocata nella sede al secondo piano del Teatro Bismantova.

L’intervento per le nuove Officine della Creatività prevede il raddoppio degli spazi bibliotecari, con grande attenzione che sarà rivolta alla biblioteca per i ragazzi e per l’infanzia. Il raddoppio della superficie della biblioteca permetterà di alleggerire la densità del patrimonio “a scaffale aperto” restituendo spazi più ariosi.

Previsto anche il rifacimento delle aule del Merulo il cui trasferimento temporaneo in via Sozzi è in corso in questi giorni.

Per informazioni: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204 – biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it).