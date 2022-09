L’Appennino Bolognese è amico della famiglia

Si è concluso a Madonna di Campiglio il settimo meeting “Distretto Family”, evento coordinato dall’Agenzia provinciale per la coesione sociale, al quale ha partecipato anche una delegazione dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese composta dal presidente, Maurizio Fabbri, il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni, Francesca Marchi e Marco Tamarri, referenti tecnici del progetto. L’Unione, infatti, è entrata nel network ed è, in Emilia-Romagna, l’unico territorio a farne parte.

Nel corso dei lavori di Madonna di Campiglio sono stati trattati tanti temi ed è stata fatta anche una analisi della coesione tramite alcuni indicatori, sociali e di performance. L’Unione, in particolare, ha portato la propria esperienza e come intende portare avanti il progetto grazie anche alla collaborazione delle realtà del territorio sia civili, economiche e di volontariato presenti nel territorio. Inizialmente verrà fatta una ricognizione dei servizi esistenti dedicati alle famiglie e verrà posta l’attenzione a rendere alcuni luoghi completamente family, partendo dalle biblioteche e dai musei. Poi si proseguirà nella ideazione di sentieri family e inclusivi, con segnaletica chiara che permetta di sapere per quali fasce di età il percorso è idoneo, ponendo l’attenzione a pensare anche a percorsi accessibili sia a passeggini che a carrozzine per disabili con un arredo inclusivo. Infine, in questa prima fase, verrà creata un’applicazione per poter conoscere gli eventi e le strutture “a misura di famiglie”, utile sia per i residenti che per le sempre più numerose famiglie che vengono alla scoperta del territorio appenninico.

“Lavoreremo per diventare un distretto certificato amico della famiglia, con azioni e politiche a sostegno delle famiglie in tutti i settori. Welfare, turismo, cultura, scuola, etc. L’Appennino bolognese è un territorio che deve essere sempre più attrattivo per le famiglie sia dal punto di vista turistico ma ancor più dal punto di vista residenziale. Si prospetta dunque un percorso sfidante ed impegnativo, ma il cui risultato siamo sicuri sarà un beneficio importante per tutte le nostre comunità” hanno dichiarato Maurizio Fabbri e Alessandro Santoni