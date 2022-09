Si conclude il progetto infrastrutture. Webinar evento informativo il 30 settembre

Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Uniontrasporti, organizzano per venerdì 30 settembre (dalle ore 10 alle ore 12) un webinar dal titolo: “Il sistema camerale dell’Emilia-Romagna per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia”.

È il momento finale delle attività realizzate – tavoli di confronto, sviluppo dei progetti territoriali, seminari di sensibilizzazione su Banda Ultra Larga (BUL) e trasformazione digitale – nell’ambito di un progetto sui temi infrastrutturali del sistema camerale nazionale.

Sarà presentata l’analisi di resilienza della rete di trasporto stradale dell’Emilia-Romagna, uno studio realizzato da Uniontrasporti che esamina il “grado di connettività” dei vari “archi” sulla rete di trasporto regionale, con un ranking sul bisogno di manutenzione e la possibilità di individuare percorsi alternativi in caso di cantieri. Programma e informazioni sul sito di Unioncamere ER.

Iscrizioni e modalità di partecipazione