Il Modena Rugby 1965 si presenta a Collegarola

La sfilata delle squadre allo stadio “Luciano Zanetti”, la presentazione della nuova maglia Macron, l’antipasto di campionato con la sfida tra il Giacobazzi e la cadetta del Viadana. Sono questi gli ingredienti dell’evento inaugurale della stagione sportiva 2022-2023 del Modena Rugby 1965, che andrà in scena sabato 24 settembre nell’impianto di Collegarola.

Il club biancoverdeblù torna a presentare la stagione ovale in una festa che coinvolgerà giocatori, tecnici, accompagnatori, sostenitori, famiglie, istituzioni e sponsor, un momento per far conoscere gli staff e le attività del club.

“Finalmente possiamo ritrovarci insieme per inaugurare l’anno sportivo, un’occasione per conoscerci e fissare gli obiettivi, non solo sportivi – afferma il presidente del Modena Rugby 1965, Enrico Freddi –. In questa che tutti speriamo sia la stagione della ripartenza, organizzare di nuovo questo appuntamento che per noi era diventato abituale ha un significato speciale, una festa che vogliamo condividere con tutte le persone che fanno parte a diverso titolo del club e con quelle che hanno la curiosità di saperne di più sulla nostra attività”.

Dalle 15 il via con la sfilata di tutte le squadre, dal minirugby Generaliviaemiliaest alla Prima squadra e i Veterans. All’evento parteciperanno, tra gli altri, l’Assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi, Giovanni Giacobazzi, presidente del gruppo Donelli Vini, title sponsor di Prima Squadra e Under 19, e Pierluigi Bancale, titolare di Agenzia Generali Via Emilia Est, title sponsor di minirugby, Under 15 e Under 17. Sul campo dedicato alla memoria di Luciano Zanetti sarà poi svelata la divisa da gioco targata Macron, nuovo sponsor tecnico del Modena Rugby 1965. Alle 17 spazio al rugby giocato con l’esibizione delle squadre Under 7, Under 9, Under 11 e Under 13, che precede il test match tra il Giacobazzi Modena e il Rugby Viadana B, con fischio d’inizio alle 17.30.

Nel corso dell’intera manifestazione saranno attivi lo stand gastronomico con la griglia e il bar Labeerinto, che resteranno allestititi fino a sera.