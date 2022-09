Elezioni, aperture speciali a Campogalliano dell’Ufficio Elettorale

In previsione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, l’ufficio elettorale del Comune di Campogalliano riserva tre aperture speciali per garantire adeguato supporto ai cittadini chiamati a votare. Nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 l’ufficio sarà aperto dalle 9 alle 18, mentre domenica 25 dalle 7 alle 23.

In caso di smarrimento o di saturazione degli spazi della propria tessera elettorale, sarà possibile chiedere assistenza all’ufficio ricorrendo a due modalità. La prima, fortemente raccomandata per accorciare i tempi di assistenza, riguarda la possibilità di chiamare preventivamente il servizio al numero telefonico 059899411, per spiegare le proprie esigenze e programmare il ritiro della nuova tessera. L’altra opzione è l’accesso diretto all’ufficio. Si ricorda che la tessera obsoleta, poiché priva di spazi per le nuove timbrature di voto, deve essere portata con sé, presso l’ufficio, al momento del ritiro della nuova.

Nella giornata di voto, invece, per gli elettori con problemi di deambulazione è possibile usufruire di due servizi per recarsi al seggio. Il primo riguarda il trasporto, a cura della Croce rossa italiana, di elettori in barella o su sedia a rotelle. In questo caso occorre chiamare direttamente la sede di Campogalliano al numero telefonico 3771782031. Il secondo servizio è rivolto ai cittadini votanti in grado di deambulare autonomamente ma che abbiano comunque necessità di essere supportati nel trasporto. Per questo secondo caso occorre telefonare direttamente all’associazione Auser ai numeri 059525946 o 3480189124. In entrambi i casi è fortemente consigliato chiamare con largo anticipo rispetto alla data della votazione.