Elezioni a Maranello, gli orari per le tessere e i seggi

In occasione delle votazioni del 25 settembre, per il rilascio delle tessere elettorali (per smarrimento o esaurimento spazi), l’Ufficio Elettorale del Comune di Maranello, presso il municipio in Piazza Libertà, osserva orari di apertura prolungati nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre dalle 9 alle 18; domenica 25 settembre, giorno delle votazioni, è aperto dalle 7 alle 23.

Si ricorda anche l’ubicazione sul territorio di Maranello dei seggi elettorali: per quelli dall’1 al 10 (scuole medie) dall’1 al 4 Via Claudia 232, dal 5 al 7 Via Ariosto 20, dall’8 al 10 Via Fornace 36; seggi dall’11 al 14 a Pozza, Via Vandelli 195/199 (Scuole primarie Rodari), seggi 15 e 19 a Gorzano, Via Ticino 19 (Scuola materna), seggi 16 e 17 a Torre Maina, Via Sant’Antonio 79 (presso Campo sportivo), seggio 18 a San Venanzio, Via dei Fiori 3 (Circolo Il Canarino).