Decor Union 2000 – Pavimenti e rivestimenti ceramici, grandi lastre, SPC

In un settore dove la concorrenza è molto alta, ci sono aziende che meritano senz’altro una citazione: Decor Union 2000, presente sul mercato da oltre vent’anni, è stata capace di trasformarsi e guardare al futuro, puntando sulla professionalità, la lungimiranza, la creatività e sulla qualità del processo di vendita e fornitura.

Ci spiega il titolare Gian Luca Cavazzoni:

“Nel prossimo futuro sarà indispensabile concentrarsi e migliorare la personalizzazione del servizio, in quanto sarà quello l’elemento distintivo per essere scelti dai clienti”.

“Per questo motivo, negli anni passati, Decor Union 2000 ha creato dei meccanismi che oggi rappresentano i suoi punti di forza e che mettono il cliente al centro dell’attenzione dell’azienda e di chi ci lavora”.

“I prodotti scelti e commercializzati seguono la qualità e il rispetto per l’ambiente, l’estetica e la versatilità dei mercati per soddisfare una vasta gamma di clienti dai gusti raffinati e moderni.

Siamo in grado di realizzare produzioni ceramiche su specifiche richieste (colore, formato, spessore personalizzato), offriamo un efficiente servizio post-vendita, dato dalla disponibilità di giacenza prodotti presso il nostro magazzino, dalla rapidità nelle spedizioni e dalla costante assistenza da parte del nostro personale.

Tra i nostri punti di forza c’è la possibilità di riprodurre qualsiasi immagine, disegno o effetto (legno, marmo, ecc.) sui nostri prodotti in vetro. Inoltre, abbiamo introdotto la realizzazione di tavoli, lavabi e piani cucina ricavati dalle lastre in gres porcellanato, sia su nostro progetto sia sulle specifiche del cliente, in quanto ci avvaliamo delle più avanzate tecnologie digitali nella loro realizzazione”.

Dal 26 al 30 settembre ci trovate al Salone Internazionale della ceramica Cersaie 2022 presso il Pad. 16 Stand A62, per presentarvi il nostro catalogo ricco di collezioni ceramiche.

Decor Union 2000 Ceramiche

via Radici in Piano, 24 – Tressano di Castellarano (RE)

Tel. 0536 824480 – info@decorunion.it – www.decorunion.it