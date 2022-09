In arrivo le nuove divise della Polizia locale di Reggio Emilia

Dai prossimi giorni il personale del Comando di Polizia locale di Reggio Emilia indosserà una nuova divisa, in linea con quanto stabilito da una delibera di Giunta regionale che prevede una sostanziale omogeneità del vestiario di tutti gli operatori sul territorio regionale.

La nuova uniforme è composta da polo e pantaloni tecnici per il servizio nei mesi estivi ai quali si aggiungerà il maglione e il giaccone per i mesi invernali; anche il cappello verrà sostituito da un nuovo berretto blu da indossare sia in estate che in inverno. Per il momento il cinturone continuerà ad essere bianco in attesa che venga sostituito da uno blu.

Sulle polo e sul giaccone sarà indicato il numero di matricola dell’operatore con il relativo grado e sulla schiena sarà riportata la dicitura “Polizia locale”, in modo da facilitare un rapido riconoscimento da parte dei cittadini. Tutti gli operatori assegnati al servizio esterno indosseranno una più comoda polo blu che sostituirà la precedente camicia, per una maggiore praticità.

Per i servizi di rappresentanza continuerà ad essere utilizzata la divisa classica composta da giacca, camicia e cravatta con il classico berretto bianco.