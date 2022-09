Modelli clinici e gestionali in Oculistica: il 20 settembre 2022 un convegno a Modena

La struttura complessa di Oftalmologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria, diretta dal prof. Giancarlo Delvecchio di UNIMORE; organizza il 20 settembre 2022, presso l’aula CS1.2 del Centro Didattico, un evento dal titolo Modelli clinici e gestionali in Oculistica con l’obiettivo di informare gli oculisti del territorio su quelle che sono le attività cliniche e chirurgiche dell’Oculistica del Policlinico nonché le modalità di accesso.

L’obiettivo è quello di illustrare la propria organizzazione assistenziale sia nella diagnosi che nella terapia delle varie patologie oculari per informare gli specialisti sul territorio sui percorsi di accesso alle diverse attività assistenziali di secondo livello offerte dall’Oculistica, nell’intento di allacciare un’alleanza tra struttura ospedaliera di secondo livello e territorio. L’occhio verrà affrontato a 360° partendo dalla patologia retinica e soprattutto quella maculare (maculopatie), fino ai tumori oculari.

“Come struttura di Secondo e terzo livello – spiega il Prof. Giancarlo Delvecchio – di solito accogliamo pazienti che ci vengono inviati dallo specialista sul territorio. È importante sottolineare quindi il fondamentale filtro che viene effettuato dalla rete provinciale che consente di dare la risposta clinica più efficacie in base alla patologia”.

Come relatori sono coinvolti tutti i medici della clinica, ciascuno per le proprie competenze.

I responsabili scientifici sono il dott. Pietro Ducange e il dottor Tommaso Verdina. L’evento sarà accreditato per medici ed ortottisti assistenti di oftalmologia e riconosciuto come formazione per il personale infermieristico coinvolto e si terrà martedì 20 settembre 2022 presso il centro servizi dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza della conoscenza degli aspetti gestionali e organizzativi sia da parte dei professionisti che dei cittadini, anche per garantire un uso corretto e appropriato dei percorsi assistenziali. Ad esempio, rispetto all’utilizzo del Pronto soccorso oculistico (ambulatorio ad accesso diretto dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 19,30; domenica e festivi dalle 14,00 alle 19,30), il dottor Pietro Ducange evidenzia che il servizio è dedicato esclusivamente alle urgenze che non possono essere risolte con i percorsi ordinari.