Chiusure programmate su Tangenziale di Bologna e A14

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 settembre, sarà chiuso lo svincolo 6 “Castelmaggiore”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 “Bologna Centro” o allo svincolo 5 “Quartiere Lame”.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di mercoledì 21 alle 6:00 di giovedì 22 settembre, sarà chiuso lo svincolo 4 bis “Aeroporto Marconi”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 “Via del Triumvirato”.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle opere d’arte, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 settembre, sarà chiusa la stazione di Faenza, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Forlì o di Imola.