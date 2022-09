Guida auto non assicurata e forza un posto di blocco. Inseguimento nella notte a Campegine

Risiede probabilmente nella mancata copertura assicurativa dell’auto la condotta dell’ignoto conducente, in corso di identificazione, che l’altra notte nel comune di Campegine ha forzato un posto di blocco eseguito dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Guastalla, dandosi alla fuga. Dopo aver impattato contro un’aiuola il conducente ha abbandonato l’auto proseguendo la fuga a piedi. Nella mani dei carabinieri l’autovettura che è risultata pulita ma mancante della copertura assicurativa.

Per questi motivi i carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo del mezzo comminando alla proprietaria, obbligata in solido, una maxi multa ammontante in misura ridotta a circa 900 euro. E’ accaduto l’altra notte quando un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, eseguito nei pressi del casello autostradale A/1 Terre di Canossa, intimava l’alt al conducente di un’autovettura Mercedes classe A in uscita dal casello. Quest’ultimo, dopo una prima manovra di accostamento, riprendeva la marcia tentando la fuga dirigendosi verso il centro di Campegine. Ne scaturiva un inseguimento nel corso del quale il conducente, dopo aver impattato con una aiuola in via Ligabue, si dava alla fuga abbandonando il mezzo che veniva recuperato dai Carabinieri. L’autovettura, di proprietà di una 28enne incensurata, è risultata priva di copertura assicurativa, motivo per cui è stata sequestrata con la contestazione di una maxi multa per circa 900 euro. Sono in corso le indagini per risalire al conducente dell’auto.