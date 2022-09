Elettori affetti da grave infermità: come richiedere il voto assistito in cabina elettorale

In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 gli elettori affetti da gravi deficit visivi, motori, funzionali o altro impedimento di analoga gravità potranno esercitare il diritto al voto scegliendo un accompagnatore che li affianchi nella cabina elettorale.

Per poterlo fare occorre un apposito certificato medico, che viene rilasciato gratuitamente ed è valido per tutta la durata della tessera elettorale, e che può essere rilasciato – in presenza dei requisiti sanitari – in qualunque momento, anche nel corso della visita medica per l’accertamento della disabilità.

Presentando il certificato medico all’ufficio elettorale del proprio Comune è possibile ottenere sulla tessera elettorale il timbro relativo al diritto al voto assistito. Chi ha già il timbro “AVD” sulla scheda non necessita di ulteriore certificazione.

Come richiedere il certificato medico

È possibile prenotare la prestazione:

– di persona in farmacia,

– telefonando al numero verde 800 239 123, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00

Nella settimana precedente il voto – da lunedì 19 settembre a sabato 24 settembre – le persone interessate possono ottenere il certificato medico necessario presentandosi anche in libero accesso qualora non vi fossero più posti prenotabili entro il 24 settembre, presso tutti gli ambulatori certificazioni di Medicina Legale e Risk Management dell’Azienda USL di Modena.

Inoltre, domenica 25 settembre il personale medico del servizio di Medicina Legale e Risk Management dell’AUSL di Modena sarà presente presso le sedi dei Comuni di Carpi, Castelfranco, Mirandola, Modena, Sassuolo, Pavullo e Vignola.

Voto al domicilio per gli elettori in isolamento domiciliare per positività a Covid-19

Gli elettori che si trovano in condizione di isolamento per positività al Covid-19 possono chiedere di esprimere il voto al domicilio presentando un apposito certificato rilasciato dall’Ausl che attesta la propria condizione, da richiedere compilando il form online www.ausl.mo.it/voto-certificato-isolamento. Il certificato verrà fornito all’indirizzo email indicato nel form e sarà da presentare al Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, insieme alla richiesta di voto a domicilio.