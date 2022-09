Benessere dei cani e pulizia dei box: due pensionati sanzionati dai carabinieri di Castelnovo Monti

I carabinieri della stazione forestale di Castelnovo Monti hanno proceduto a notificare a due pensionati reggiani sanzioni amministrative per un totale di 600 euro, per non aver provveduto al benessere degli animali detenuti (così come stabilito dall’ art. 3 commi1 e 2 lett. b della legge regionale 5/2005) e per non aver assicurato adeguata pulizia ai loro spazi di dimora (come stabilito dall’art. 3 comma 2 lett- f della stessa legge). I controlli sono stati eseguiti su segnalazione dell’Enpa.

I militari si sono recati presso una località della giurisdizione per verificare un presunto maltrattamento di due cani. I carabinieri forestali, giunti sul posto unitamente al medico veterinario, hanno constatato effettivamente la presenza di due cani, di razza meticcio di taglia medio-grande, di proprietà dei due pensionati, custoditi in una piccola costruzione in muratura di circa 2×3 metri, al cui interno erano stati attrezzati 2 box. L’unica apertura presente erano i 2 cancelli in rete metallica di ingresso ai box, il pavimento dei quali risultava non pulito da diversi giorni.

Entrambi i due cani sono apparsi debilitati, motivo per cui dopo la visita e le cure necessarie effettuate dal medico veterinario al fine di evitare ulteriori conseguenze, sono stati sequestrati in via amministrativa ed affidati a un rifugio per animali a disposizione del servizio veterinario dell’Asl per le ulteriori verifiche di competenza.