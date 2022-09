Furto notturno in pizzeria a Reggio Emilia

Poco dopo le 3.00 di oggi, 16 settembre, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, allertati dal titolare che si avvedeva del furto, sono intervenuti in Corso Giuseppe Garibaldi a Reggio Emilia, curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di una pizzeria.

Ignoti ladri, infatti, dopo aver forzato una finestra a vasistas , erano penetrati nei locali asportavano, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, una cinquantina di euro riposti nella cassa, un monopattino elettrico e un tablet. Complessivamente il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.