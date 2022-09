Castel Maggiore: torna la Festa del Volontariato

Le associazioni della Consulta del Welfare di Castel Maggiore invitano la cittadinanza alla Festa del Volontariato: domenica 18 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle 21.00 circa al Parco delle Staffette Partigiane a Castel Maggiore, con il patrocinio del Comune di Castel Maggiore.

Ci saranno gli Info point delle Associazioni del territorio, musica, laboratori, giochi, attività sportive, pranzo (su prenotazione), apericena, lotteria e molto altro.

Saranno ben 16 le associazioni partecipanti: Amiko Parkinson Odv, Alveare, Auser, Caritas, Castel Migliore, Centro sociale Antinori Primo Maggio, Centro sociale Sandro Pertini Castel Maggiore, Centro sociale Trebbo di Reno, Falling Book,

Informatici senza frontiere, La Venenta, Orti – Area della saggezza, Proloco Castel Maggiore, Rose Rosse, Spazio Nausicaa, Vola Vola.

Tra le attività in programma Musicoterapia/arteterapia, Sartoria di Comunità, Caccia ai colori, Alfabetizzazione digitale, Laboratorio ‘Io al posto tuo – la comunicazione non violenta in famiglia”, Spazio attività bimbi, diversi momenti musicali e punti di ristoro.

Il tenore Maestro Cristiano Cremonini chiuderà la manifestazione

Nella foto: una manifestazione del volontariato di Castel Maggiore