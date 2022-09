42enne arrestato a Castelfranco Emilia per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale

I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nella mattinata di ieri sono intervenuti presso gli uffici di una ditta dove era stata segnalata una persona che aveva arbitrariamente fatto accesso chiedendo dei soldi e minacciando una dipendente. I militari, poco dopo, intercettavano l’uomo nell’abitato di Castelfranco mentre, in stato di alterazione psicofisica, stava tentando di scagliare alcune transenne contro i passanti, aggredendoli.

All’intervento dei Carabinieri, l’esagitato ha opposto resistenza continuando nella sua condotta violenta anche contro di loro, venendo tuttavia contenuto e poi definitivamente bloccato. L’uomo, 42enne, è stato tratto in arresto per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Questa mattina è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo.