Ristrutturata dal Comune, ha riaperto oggi la scuola d’infanzia statale di Marmirolo

Ha riaperto oggi, giorno d’inizio dell’anno scolastico, anche la scuola d’infanzia statale di Marmirolo, dopo un intervento di ristrutturazione che ha visto, oltre a rifacimento del tetto, la posa di una nuova pavimentazione, il miglioramento sismico del fabbricato e la manutenzione degli infissi.

Il progetto è stato finanziato (220.000 euro) e realizzato dal Comune di Reggio Emilia ed è stato portato a termine durante l’estate. La scuola d’infanzia di Marmirolo accoglie 28 bambini in sezione unica.

Le opere strutturali hanno consentito un miglioramento sismico del 60% mediante un insieme di opere di rinforzo e di collegamenti realizzati in acciaio. Maggiormente articolata la manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio con la sostituzione delle tegole e delle tavelle danneggiate, la rimozione delle canne fumarie esistenti, il posizionamento di una nuova guaina isolante e della linea vita. Le opere di risanamento dei muri, sia portanti che tramezzi, hanno visto la posa di nuovi intonaci macro-porosi deumidificanti per permettere la formazione di una barriera contro la risalita dell’umidità. La manutenzione straordinaria degli infissi esistenti interni ed esterni ha comportato la sostituzione delle tapparelle, la rimozione delle vecchie finestre ancora con vetri a basso isolamento termico e la riverniciatura degli scuri. Sono, inoltre, state sostituite le porte interne in legno. Tutta la pavimentazione della scuola è stata rifatta, con particolare attenzione ai bagni dove sono stati rinnovati i servizi sanitari e le rubinetterie. Infine, l’intervento ha permesso una manutenzione e miglioramento dell’impianto di riscaldamento e di quello idrico sanitario e dell’impianto elettrico mediate utilizzo di punti luce a risparmio energetico.

All’esterno oltre al rifacimento della pavimentazione cortiliva, è stata eliminata la fossa settica esistente per permettere il posizionamento di nuove colonne di scarico collegate alla rete fognaria.