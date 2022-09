Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale in via dell’Artigianato, lavori che non fermeranno la circolazione perché regolati a senso unico alternato e che si concluderanno nel pomeriggio di domani.

La prossima settimana, a partire da martedì 20 settembre, sarà via Valle d’Aosta ad essere interessata dai lavori di riasfaltatura, con la circolazione sempre a senso unico alternato, a partire da via Dei Falegnami verso sud.