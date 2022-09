A Reggio Emilia nel week end la seconda edizione del Festival Focus 360°

Il Festival Focus 360° apre alla riscrittura dello spazio e della relazione per nuovi immaginari che indagano e praticano il rapporto tra corpo e materia, tra reale e virtuale. Quest’anno il programma del weekend è una articolata proposta di partecipazione attiva delle persone: whorkshop per la modellazione 3D e al design thinking di realtà aumentata; laboratori di robotica e coding per bambini; proiezione film 360° in prima assoluta e selezione cinedanza in esclusiva per il Festival; performances di danza contemporanea che ricercano nuove dimensioni di relazione sociale; un reading con musica elettronico ed un talk sulla new media art.

I Chiostri di San Pietro, il più straordinario complesso monumentale di Reggio Emilia. Un antico monastero utilizzato nei secoli nei modi più disparati e poi rimasto inaccessibile, nel centro storico della città, fino al momento della riscoperta e del recupero pubblico di alcuni anni che ha consentito di restituire i Chiostri di San Pietro alla città come centro culturale di rilievo internazionale, in cui ha preso casa anche il Laboratorio Aperto che proietta la struttura monumentale nella contemporaneità, per dare vita a un luogo di partecipazione e confronto, di socialità e innovazione aperta e diffusa.

Il Festival Focus 360° nel 2022 trae suggestioni e prende forma dallo spazio in cui è ospitato per partecipare attivamente al processo di ri-definizione dello stesso come luogo di entità socio-culturale della città.

Il Festival Focus 360° è realizzato da Associazione Culturale Cinqueminuti APS in collaborazione con Consorzio Quarantacinque – Laboratorio Aperto e Pause – Atelier dei Sapori.

Partnership Compagnia Pietribiasi/Tedeschi, Associazione Settimo Cielo e DramaTeatro.

Con il contributo del Comune di Reggio Emilia – Cultura RE22. Con il sostegno di Regione Emilia Romagna.

Si ringraziano per la disponibilità Accademia Alma Artis di Pisa e Accademia Belle Arti di Roma.

Direzione di progetto: Cinzia Pietribiasi e Daria De Luca.

PROGRAMMA

SABATO 17.09.22

ore 16.30 – 18.30

LA MODELLAZIONE 3D

Workshop con BLENDER software open source (I^ sessione)

a cura di Alberto Guatteri – 3D Artist

Partecipazione gratuita. iscrizione obbligatoria a info@cinqueminuti.eu

ore 17.00 – 18.30

ROBOTICA E CODING KIDS

Piccolo laboratorio sperimentale per bambini

a cura di Antonela Tusha – Progettazione & Programmazione Educativa STEAM

Partecipazione gratuita. iscrizione consigliata a info@cinqueminuti.eu

con Merenda Atelier

dalle ore 18.30

FILM 360° & Aperitivo Atelier

Selezione in prima visione assoluta di cortometraggi 360°

produzioni Compagnia Pietribiasi/Tedeschi – Cinqueminuti APS con il sostegno di Residenza Settimo Cielo e Associazione Liberi nell’arte. Opere di Rachele Lazzaro, Alessia Mutti, Ginevra Olivito, Francesca Paganelli, Eleonora Scarponi

(ABA Roma e AAA Pisa) supervisione Cinzia Pietribiasi

ore 19.30

Performance site specific di danza contemporanea

Compagnia Natiscalzi DT

ore 21.00

URLO – READING SONICO

Il poema manifesto della Beat generation scritto da Allen Ginsberg

Compagnia Pietribiasi/Tedeschi

voci Pierluigi Tedeschi e musiche Giulio Vetrone

DOMENICA 18.09.2022

ore 11.00

IMMAGINARI NON SOLO FUTURIBILI

TALK New Media Art

con la partecipazione di: Professor Enrico Bisenzi – Accademia di Belle Arti di Roma esperto digital & web accessibility Cinzia Pietribiasi – digital artist, regista e perfromer Juljan Bici – videomaker e fotografo social media, Valentina Ammaturo – Project Manager Laboratorio Aperto Chiostri di San Pietro, Lorenzo Vercelli – Direttore organizzativo del Cinedanza Festival.

ore 14.30 – 18.30

LA MODELLAZIONE 3D & IL DESIGN THINKING

Workshop Modellazione 3D con BLENDER software open source (II^ sessione)

a cura di Alberto Guatteri – 3D Artist

Workshop Design Thinking: L’APP di realtà aumentata (sessione unica)

a cura di Cinzia Pietribiasi – Digital Artist e Junior Scientist presso ABA Roma

Partecipazione gratuita. iscrizione obbligatoria a info@cinqueminuti.eu

ore 17.00 – 18.30

ROBOTICA E CODING KIDS

Piccolo laboratorio sperimentale per bambini

a cura di Antonela Tusha – Progettazione & Programmazione Educativa STEAM

Partecipazione gratuita. iscrizione consigliata a info@cinqueminuti.eu

con Merenda Atelier

dalle ore 18.30

FILM 360° & Aperitivo Atelier

Selezione in prima visione assoluta di cortometraggi 360°

produzioni Compagnia Pietribiasi/Tedeschi – Cinqueminuti APS con il sostegno di Residenza Settimo Cielo e Associazione Liberi nell’arte. Opere di Rachele Lazzaro, Alessia Mutti, Ginevra Olivito, Francesca Paganelli, Eleonora Scarponi

(ABA Roma e AAA Pisa) supervisione Cinzia Pietribiasi

ore 19.00

SO CLOSE SO FAR

Performance site specific di danza contemporanea

Compagnia Fattoria Vittadini

ore 19.30

CINEDANZA

Selezione di cortometraggi dal Cinedanza Festival

a cura di Drama Teatro

Dalle ore 18,30 Ticket di ingresso 5,00 – Info e prenotazioni: info@cinqueminuti.eu +39 347 4416833 – programma completo sul sito cinqueminuti.eu