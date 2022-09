“Parole e pensieri di pace” è l’evento organizzato dall’associazione H.E.W.O. Modena in programma a Maranello sabato 17 settembre, nella Piazzetta Nelson Mandela all’esterno della Biblioteca Mabic (in caso di pioggia all’interno della biblioteca). Una iniziativa per riflettere sul tema della pace, dei diritti e delle diseguaglianze, proposta dall’associazione impegnata da anni in progetti di solidarietà e cooperazione in Etiopia.

Alle 20.30 è in programma la presentazione del libro “La meccanica della Pace” con l’autrice Elena Pasquini: il racconto di chi è riuscito a negoziare un accordo di pace, a far cessare la violenza o a contribuire alla riconciliazione. A seguire, alle 21, la proiezione del cortometraggio “Il sole sorge a sud” alla presenza del regista Flavio Gianandrea, che racconta, attraverso la vita dell’ospedale H.E.W.O. di Quihà in Etiopia e il lavoro dei medici di Lazio Chirurgia Progetto Solidale, quell’Etiopia che ogni giorno combatte la battaglia della pace. E dalle 19.30 gnocco fritto per tutti. La serata è condotta dal giornalista Alberto Venturi, con la partecipazione della reporter Annalisa Vandelli.