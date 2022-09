Il Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia propone “Scopriamo giocando”, 4 laboratori ludici dedicati alle famiglie con bambini dai 12 ai 36 mesi: un’opportunità per loro ed i genitori per rafforzare e valorizzare la relazione attraverso il gioco e la scoperta, guidati dalle educatrici del Centro per le famiglie.

Gli appuntamenti, grazie alla collaborazione della strutture educative per la prima infanzia, si terranno giovedì 22 settembre dalle 16.30 alle 18.30 al nido d’infanzia Albero azzurro di Rubiera con “La complessità delle cose”; sabato 8 ottobre dalle 10 alle 12 nella sede del Centro per le famiglie di Scandiano con “Immergiamoci nel gioco”; sabato 29 ottobre dalle 10 alle 12 al nido di infanzia Il mare delle meraviglie di Castellarano con “Animiamo i nostri sensi” e sabato 3 dicembre dalle 10 alle 12 al nido di infanzia Kaleidos di Viano con “Costruiamo in Natura”.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 0522.985903 oppure scrivere alla mail del Centro per le famiglie (centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it).