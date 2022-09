MILANO (ITALPRESS) – Il Milan conquista la sua prima vittoria stagionale in Champions League e, dopo il pari al debutto a Salisburgo, vola a quota quattro punti nel girone E dopo due giornate. Battuta per 3-1 la Dinamo Zagabria, che all’esordio si era imposta sul Chelsea: decidono i gol di Giroud, Saelemaekers e Pobega. Guidati dalla solita bolgia di San Siro, i padroni di casa cominciano con coraggio, trovando in Tonali la prima occasione del match con un colpo di testa alto al 5′. Quattro minuti più tardi è Giroud a vincere un contrasto e a calciare sul fondo di poco. I croati, giunto il quarto d’ora, aumentano il proprio pressing e alzano il baricentro. Ne nasce una gara più equilibrata, con tanti scontri fisici. Livakovic al 22′ si fa trovare pronto sul tiro improvviso di Bennacer, mentre dall’altro Moharrami si libera di Theo Hernandez e chiama a un discreto riflesso Maignan. Leao è pimpante, ma spesso sbaglia scelta al momento di concludere. Arrivati al 43′, il portoghese riceve palla in area e viene atterrato da Sutalo. E’ calcio di rigore al 45′: sul dischetto va Giroud con la solita personalità, spiazzando l’estremo difensore croato.

Non passano nemmeno due minuti dall’inizio della ripresa e il Milan raddoppia. Lo fa con il secondo gol europeo di Alexis Saelemaekers: ancora Leao che si incunea in area dalla sua fascia sinistra e mette in mezzo per l’incornata vincente del belga. Il doppio vantaggio del ‘Diavolò dura pochi minuti. Al 56′ la Dinamo accorcia nel momento più inaspettato: una grande giocata dell’ex Bologna Petkovic libera Orsic, bravo e a freddare Maignan da pochi passi. La gara ritorna in bilico, anche se i croati non hanno clamorose occasioni per pareggiare. Pioli azzecca i cambi mettendo dentro Pobega: al 77’ il centrocampista del settore giovanile rossonero accoglie il cross di Theo e spara in porta un potente sinistro che vale il 3-1 finale.

– foto LivePhotoSport –

