Nuvolosità alta e stratificata con addensamenti sui rilievi. Al mattino, sul settore appenninico centro-occidentale, precipitazioni deboli e irregolari, con possibilità di locali rovesci; nel corso della giornata spostamento dei fenomeni che andranno ad interessare l’Appennino centro-orientale.

Temperature minime in lieve aumento, comprese tra 19 e 21 gradi; massime stazionarie con valori compresi tra 26 e 32 gradi. Venti prevalenti da sud-ovest, deboli sulla pianura centro-occidentale, moderati sulla pianura orientale, forti sui rilievi e fascia collinare. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento, mosso in serata.

(Arpae)