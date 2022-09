Una buona notizia per i clienti di Iren, molto numerosi soprattutto nella zona di Sassuolo. Quelli che hanno contratti per l’energia elettrica e gas in scadenza a dicembre potranno chiedere alla multiutility offerte migliorative che prevedono il prezzo bloccato. È quanto ha ottenuto Adiconsum Emilia Centrale (associazione consumatori della Cisl), che oggi ha incontrato Iren per cercare una soluzione al problema del caro bollette.

«Le molteplici comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali dei contratti luce e gas che Iren sta inviando hanno gettato nel panico numerosi cittadini – spiega Massimo Rancati, conciliatore regionale energia ed esperto della materia per Adiconsum Emilia Centrale – Tutto nasce da un vuoto normativo. Il decreto Aiuti-bis blocca le modifiche unilaterali con effetto dal 10 agosto in poi. Non sterilizza, invece, gli aumenti di prezzo che scattano alle scadenze contrattuali e che Iren sta comunicando in queste settimane ai suoi clienti. È un paradosso, visto che con il decreto Aiuti-bis il Governo intendeva proteggere i cittadini dai rincari energetici».

I nuovi prezzi, che nel caso di Iren scatteranno a dicembre, sono fino a tre volte superiori a quelli bloccati dal decreto.

A complicare la situazione è anche il fatto che quasi tutte le offerte alternative presenti ora sul mercato prevedono il prezzo variabile. Non offrono, dunque, alcuna garanzia in quanto sono condizionate dalle oscillazioni borsistiche e dal complicato scenario geopolitico. Adiconsum ha dunque chiesto a Iren di dedicare particolare attenzione ai clienti coinvolti dalle scadenze contrattuali, che altrimenti si troverebbero con le spalle al muro.

«Ci siamo fatti garantire da Iren che i cittadini avranno la possibilità di ottenere offerte migliorative anche a prezzo bloccato, sia telefonicamente che rivolgendosi agli sportelli – afferma Adele Chiara Cangini, responsabile Adiconsum Emilia Centrale –

Saranno, inoltre, confermate per il periodo invernale le rateizzazioni agevolate delle bollette e il bonus fino a 747 euro sulle utenze del teleriscaldamento, anch’esse non prese in considerazione dal decreto governativo».

«Siamo dalla parte delle famiglie, ancora una volta. Accogliamo con soddisfazione l’intento Iren di agevolare i cittadini con offerte migliorative per i contratti energetici in scadenza», conclude Rosamaria Papaleo, segretaria generale Cisl Emilia Centrale, la quale a luglio aveva criticato l’approvazione del bilancio della multiutility che aveva visto aumentare sensibilmente gli utili in una situazione di generale difficoltà economica.