Mercoledì 14 settembre tornano gli appuntamenti serali alle Officine Culturali di Nonantola in via Provinciale Ovest, 57. Alle ore 21.00 nel giardino interno, la blogger Sara Bao, lo scrittore Mauro Fornaro e il musicista Cristian Secco presentano il loro progetto American Stories.

American Stories

E’ un viaggio virtuale che passa per l’Oklahoma, la California, gli stati americani del sud, attinge da John Steinbeck e Mark Twain, per farci incontrare personaggi di ogni tipo: coloni statunitensi, banditi, braccianti, musicisti blues e folk come Robert Johnson e Woody Guthrie. American Stories, grazie ai racconti di , le canzoni di e gli studi analitici di , è un omaggio agli Stati Uniti d’America affrontato e proposto in una modalità dinamica e piacevole.