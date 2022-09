I Carabinieri del Comando Compagnia di Sassuolo proseguono nella campagna di controllo alla circolazione stradale, e di prevenzione della diffusione delle sostanze stupefacenti. Gli accertamenti vengono eseguiti sulla viabilità stradale principale e secondaria, in orario serale e notturno, con l’impiego delle pattuglie delle Tenenze e Stazioni, oltreché dagli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile, operanti nell’arco delle 24 ore.

Sono stati eseguiti posti di controllo alla circolazione stradale a Maranello e Vignola. A Maranello, alle 2 del mattino, è stata fermata un’autovettura il cui conducente, 51enne, è risultato positivo al test con un tasso alcolemico quasi triplo rispetto al limite consentito. Sempre nell’abitato di Maranello, anche una 32enne controllata alla guida della propria autovettura è risultata positiva al test con etilometro. In entrambi i casi i conducenti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per guida sotto l’influenza dell’alcool, con contestuale sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.

A Vignola, due giovani sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Modena, poiché trovati in possesso di piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti.