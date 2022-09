La Scuderia Ferrari nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza ha ottenuto il secondo tempo con Charles Leclerc e il quarto con Carlos Sainz.

32 giri. I due piloti hanno iniziato la sessione con gomme Medium con le quali Leclerc ha ottenuto 1’21”944 mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’22”711. Passati alle Soft, i due hanno ottenuto rispettivamente 1’21”605 – poi migliorato a 1’21”599 – e 1’21”897. Nel finale entrambi si sono concentrati sul lavoro in configurazione gara: in totale Leclerc ha completato 15 tornate, Sainz due in più.

Le qualifiche sono in programma alle 16.