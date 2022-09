Un Festival di energie “in verde”. Verde come componente fondamentale del paesaggio e bene comune per il benessere delle persone; verde come luogo di azioni sociali, culturali, ricreative ed estetiche. Come il cloroplasto in natura – organulo per la fotosintesi clorofilliana – il Festival cercherà di attivare energie contaminanti e rigeneranti stimolate dall’esperienza d’arte e soprattutto dall’ esperienza en plein air alla luce. Luce fisica della natura, luce concettuale di ricerca e provocazione artistica: spettacoli – laboratori – cibo&musica – le bancarelle

Apertura Festival alle ore 16.00 con il CORTEO MUSICALE DEL QUARTIERE con la Filarmonica Città del Tricolore che partirà da Via Vittorangeli e attraverserà Via Wybicki per arrivare al Parco del Noce Nero.

Al Parco sarà pronto ad attendervi alle ore 17.00 LA CITTA DEI RAGAZZI 2022 incontra CLOROPLASTI FESTIVAL con lo spettacolo di Teatro d’attore e musica dal vivo TE LA CANTO E TE LA RACCONTO della Compagnia Filipazzi; e alle ore 18.00 il LABORATORIO “ IL MIO QUARTIERE E’ UN LOGO” per bambini e ragazzi che potranno cimentarsi con parole e disegno nella rappresentazione grafica del loro quartiere, di come lo sentono e vivono accompagnati dalla Compagnia Natiscalzi DT. E dalle ore 18.00 si potrebbe essere sorpresi dalle INCURSIONI DI MUSICAL NEL PARCO a cura dei ragazzi della Giovane Compagnia HelloMusical.

Sotto sera proposte di Teatro, Musica e Danza per tutti. Alle ore 18.45 sarà possibile partecipare a QUARTIERE MONDO Animazione teatrale di Comunità a cura di APS Teatro delle Brame. Dalle ore 20.00 si potrà ascoltare ed assistere all’innovativo progetto DJ SET DIVINO URBANO – DJ Set&Danza a cura di Natiscalzi DT.

Dalle ore 16.00 sarà possibile anche visitare l’esposizione de LE BANCARELLE – MERCATINO HOME Made a cura di Little Market e dalle ore 18.00 gustare le specialità locali con GNOCCO FRITTO MON AMOUR e APERITIVO TIME a cura del Centro Sociale Rosta Nuova in collaborazione con il Caffè Noce Nero.

INFO E PRENOTAZIONI luoghicomuni@cinqueminuti.eu / 347 4416833 ( whatsapp)

In caso di maltempo l’evento verrà annullato