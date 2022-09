Un incidente particolare quello che questa mattina, lungo la Statale 63 nella galleria del Bocco, ha visto coinvolti due mezzi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma uno dei due conducenti ne è uscito con una denuncia per guida in stato di ebrezza.

Attorno alle 10.30 la Polizia Locale dell’Unione Appennino è stata chiamata per effettuare i rilievi su un incidente avvenuto nella galleria: un incidente dalla dinamica alquanto strana, visto che è stato un tamponamento avvenuto in salita, in direzione Casina. Il conducente di una Ford Fiesta, un 66enne residente a Carpineti, ha tamponato un autocarro condotto da un 35enne di origine rumena residente a Castelnovo Monti. La Polizia locale ha svolto servizio di viabilità e chiamato il carro attrezzi in quanto la Ford Fiesta era fuori uso. Il conducente dell’autocarro, per le pratiche di rito, si è poi recato al comando di Castelnovo Monti dov’è stato anche sottoposto ad alcoltest. Nonostante l’orario mattutino il tasso alcolemico è risultato di 1,5: tre volte oltre il limite. Risultato ripetuto anche al secondo test, 10 minuti dopo. Inoltre, dopo alcuni accertamenti, è anche emerso che l’uomo aveva la patente sospesa. Ne è quindi seguita la denuncia per guida in stato di ebbrezza e le sanzioni accessorie per la patente scaduta.