Il primo weekend rossoblu di hockey giocato è arrivato. Sabato pomeriggio quattro partite di 40 minuti effettivi, apriranno la stagione rossoblu con un quadrangolare in onore di Luca Iapichello, prematuramente scomparso un anno fa, a cui viene dedicato il secondo memorial dopo la vittoria del Vercelli un anno fa. Lo Scandiano scenderà in pista alle 17.15 contro l’Amatori Lodi ma sarà preceduto dalla sfida tra Montecchio Precalcino e Forte dei Marmi di A2 alle ore 16. Alle 20 ed alle 21 le due finali. Due partite che daranno l’opportunità a mister Alessandro Cupisti di dare ritmo alla propria squadra, dopo due settimane di allenamenti di cui la maggior parte di preparazione atletica.

C’è grandissima curiosità per rivedere i rossoblu in pista con pattini e stecca dopo svariati mesi, dopo aver vissuto un’estate senza particolari problemi fisici, con un’ossatura praticamente intatta dalla positiva stagione 2021-2022, con un solo inserimento, quello del viareggino Deinite. Un primo quadrangolare di preparazione, a cui seguiranno altre amichevoli, prima dell’esordio il 17 settembre alle ore 20:45 al Pala Dal Lago di Novara per la prima giornata di Coppa Italia A2, girone A. Gli avversari sono di tutto rispetto, con il Forte dei Marmi, che arriva da una buonissima stagione classificandosi terza nel Campionato di A2 del girone B, mentre le favorite al torneo saranno Amatori Lodi e Montecchio Precalcino, squadre da A1. La prima è una delle big dell’hockey su pista italiano che ha rinnovato tanto in estate mentre i vicentini sono reduci dalla promozione in prima serie, con una squadra parzialmente rinnovata. Per celebrare una giornata speciale, da sabato alle ore 12 fino alla nottata, sarà allestita un’area food & beverage con prodotti tipici locali all’esterno del PalaRegnani. Prima della gara tra Scandiano e Lodi il ricordo di Luca insieme alla sua famiglia, alle Autorità ed agli amici.

I convocati rossoblu per le due partite: il numero 10 Filippo Dimone e 1 Matteo Vecchi in porta; con il numero 5 Nicolò Busani, il 6 Andrea Stefani, il 7 Davide Deinite, il 9 Alex Rocha, il 19 Peter Ehimi, il 29 Lorenzo Barbieri, il 75 Alessandro Uva ed il 3 Iacopo Vivi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria all’indirizzo segreteriahockeyscandiano@gmail.com o al telefono 328-1249797

Nella foto di Alberto Bertolani, Alex Roca in azione offensiva contro Montecchio la scorsa stagione